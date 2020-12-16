Попова: ситуация с COVID-19 в странах БРИКС остаётся напряжённой

https://static.news.ru/photo/caa3aacc-3f9d-11eb-ad94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом в странах БРИКС остаётся напряжённой. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече руководителей ведомств стран объединения, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Она также отметила, что несмотря на то что в странах БРИКС проживает почти половина населения планеты, число заражённых составляет менее трети от всех выявленных случаев в мире.

По данным главы ведомства, летальность коронавирусной инфекции в странах объединения варьируется от 1,5% до 5%.

Летальность в странах БРИКС варьируется в пределах от 1,5% до 5%. Но в динамике летальности мы наблюдаем стабилизацию, — сказала она.

Попова считает, что пандемия — это не только серьёзный вызов и проверка на прочность, но и уникальная возможность извлечь уроки и укрепить сотрудничество с другими странами, передаёт ТАСС.

Ранее Анна Попова отметила, что в России по ситуации с COVID-19 «достигнута стабилизация достаточно хрупкая». По её словам, теперь от каждого из нас зависит соблюдение требований, которые позволят закрепить сегодняшний результат и идти дальше к снижению этих цифр. Самые высокие показатели по заболеваемости COVID-19 в последнее время наблюдаются среди работников промышленных предприятий, писал NEWS.ru.

За прошедшие сутки в России COVID-19 выявили у 26 689 человек. В общей сложности за всё время пандемии в РФ отмечено 2 707 945 случаев заболевания. 2 149 610 человек выздоровели, жертвами инфекции стали 47 968 человек.