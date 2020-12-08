Попова: санитарные правила для школ могут отменить раньше 2022 года

https://static.news.ru/photo/be7d4d1a-394a-11eb-b850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Санитарные правила для школ могут отменить раньше 2022 года, если они будут не нужны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Продление (санитарных правил в школах России. — NEWS.ru) сориентировано на то, что такое правило очного обучения будет продолжаться, потому что оно себя оправдало. Если мы увидим весной, что дальше это будет не нужно, к 1 сентября мы это изменим, но пока мы ориентируемся и, как и весной, могу сказать, что сегодня мы планируем долгую нашу совместную жизнь с вирусом, — цитирует её РИА Новости.

В России продлили до 1 января 2022 года санитарные правила для образовательных учреждений, которые были введены из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. Они должны были закончится 1 января 2021 года.

Они предполагают, что дети из разных классов во время перемен не должны общаться друг с другом. Выходить из кабинета им, разумеется, не запрещено, однако важно, чтобы ученики не пересекались в одном помещении. При этом запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также с привлечением лиц из других организаций.

Ранее Анна Попова заявила, что в сложившейся эпидемиологической ситуации проводить в России массовые мероприятия недопустимо. Главный санитарный врач РФ напомнила, что практически во всех регионах страны запрещено проводить развлекательные мероприятия с 23:00 до 06:00. Попова также призвала дополнительно ограничить проведение торжеств в новогодний период.

Как писал NEWS.ru, специалисты Роспотребнадзора подготовили проект санитарных правил по профилактике коронавирусной инфекции при осуществлении различных видов работ и услуг.