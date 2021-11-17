Попова: «Россия на четвёртом месте в мире по объёму сделанных ПЦР-тестов»

Уровень повторной заболеваемости коронавирусом в России колеблется в пределах 0,25-0,3%, а среди вакцинированных процент заражённых не превышает 2,5%, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Она отметила, что подготовлено распоряжение об обеспечении в течение трёх месяцев тестами на COVID регионов для обследования больных ОРВИ и гриппом, сообщает РИА Новости. По её словам, страна находится на четвёртой строчке в мире по числу проведённых гражданам ПЦР-тестов на COVID-19. Также в правительстве обсуждается вопрос выдачи QR-кодов лицам с высоким уровнем антител, утверждает Попова.

Сегодня мы на четвёртом месте в мире по количеству проведённых [ПЦР-] тестов <...> и ещё не все экспресс-тесты сюда посчитаны. И мы в первой десятке всех стран с населением более 10 миллионов <...> по охвату тестирования, — сказала глава Роспотребнадзора.

По словам Поповой, также важно организовать тестирование на COVID-19 для больных ОРВИ и гриппом. Она отметила, что ведомством подготовлено распоряжение, в котором говорится об обеспечении в течение трёх месяцев регионов тестами.

Несмотря на проводимую кампанию по вакцинации, в стране фиксируется недостаточный уровень иммунизации от коронавируса, хотя, по словам главы Роспотребнадзора, можно уже говорить о формировании иммунной прослойки.

Если смотреть по разным регионам РФ, то это в среднем 0,25-0,3% повторных случаев, — сказала она, говоря о числе повторно заболевших.

По вопросу выдачи QR-кодов лицам с высоким уровнем антител Попова заметила, что он находится в процессе обсуждения на уровне кабинета министров, пока ищется оптимальное решение.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в стране более чем в 10 регионах зарегистрировано снижение заболеваемости COVID-19. В Москве число заразившихся коронавирусом сократилось на 23%, что является максимальным показателем по России.