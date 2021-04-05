Попова рассказала о заражениях в РФ британским штаммом коронавируса

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Адвокат оппозиционера Алексея Навального Ольга Михайлова узнала о переводе своего подзащитного в медико-санитарную часть из СМИ. Она рассказала, что не знает, будет ли ему оказывать медицинскую помощь врач.

По её словам, в медсанчасти, которая, вероятно, размещена на территории ИК-2, есть только один фельдшер. Врачей в колонии нет, и всю медицинскую помощь, которая осуществляется на территории колонии, проводит фельдшер,...