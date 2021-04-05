Попова рассказала о заражениях в РФ британским штаммом коронавируса

https://static.news.ru/photo/fee997ae-9661-11eb-ab21-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России к настоящему времени выявлен 81 случай заражения британским штаммом COVID-19 и шесть — южноафриканским. По её словам, все случаи завозные.
Распространение этих штаммов сегодня велико в Европе, Азии, на Южно-Американском и, конечно, Африканском континенте. Сегодня в мире регистрируется всё возрастающее количество случаев заражения именно этими штаммами, — отметила глава ведомства в беседе с «Известиями».
Попова добавила, что в такой ситуации россиянам лучше не покидать пределы родины.
Если в ряде европейских стран 60–70% всех находок — это именно британский штамм, то у нас пока он распространён очень мало. Благодаря нашим ограничительным мерам противодействия инфекции внутри страны и на въездах в неё. Поэтому сегодня за пределы страны без необходимости лучше не выезжать, — подчеркнула глава Роспотребнадзора.
Она уточнила, что в России зафиксированы и изучаются 20 штаммов инфекции с различными мутациями.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американские учёные впервые обнаружили в стране новый индийский вариант коронавируса с двойной мутацией. Случай заражения этим вариантом COVID-19 подтвердили эксперты Стэнфордской лаборатории клинической вирусологии. Глава организации Бенджамин Пински рассказал, что сейчас проверяются ещё семь подобных случаев.