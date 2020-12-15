Попова рассказала о «хрупкой стабилизации» ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/72f9f67c-3ed1-11eb-861d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Глава Роспотребнадзора Анна Попова приняла участие в заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Главный санитарный врач РФ заявила, что в стране по ситуации с COVID-19 «достигнута стабилизация достаточно хрупкая».

От каждого из нас зависит соблюдение требований, которые позволят закрепить сегодняшний результат и идти дальше к снижению этих цифр, — цитирует Попову РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что самые высокие показатели по заболеваемости COVID-19 в последнее время наблюдаются среди работников промышленных предприятий. Попова отметила, что эти данные актуальны для последних двух недель. Она призвала власти страны предпринять дополнительные усилия по организации безопасного рабочего процесса в промышленности.

За прошедшие сутки в России COVID-19 выявили у 26 689 человек. В общей сложности за всё время пандемии в РФ отмечено 2 707 945 случаев заболевания. 2 149 610 человек выздоровело, жертвами инфекции стали 47 968 человек.

Как сообщал NEWS.ru, российский кабмин продлил выдачу бесплатных лекарств для лечения коронавирусной инфекции на дому.