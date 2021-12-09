Попова рассказала, какой штамм COVID преобладает в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что преобладающим штаммом коронавируса в России остаётся вариант «дельта». На текущий день новый штамм «омикрон» выявлен только у нескольких россиян, вернувшихся из ЮАР, где эта мутация получила наибольшее распространение, её слова приводит РИА Новости.

На сегодняшний день в Российской Федерации продолжает преобладать вариант «дельта», — сообщила глава ведомства на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Тем не менее на текущий день всё большее распространение в мире получает более контагиозный штамм «омикрон». Всемирная организация здравоохранения в своём еженедельном бюллетене заявила, что эта мутация может стать доминирующим вариантом СOVID-19 в Европе уже к началу января — её выявили в 57 странах мира, в том числе и в России.

Так, российские туристы, у которых обнаружили новый штамм коронавируса «омикрон» по возвращении из Южной Африки, рассказали о своём состоянии. Больные находятся в изоляции в отдельных боксах с температурой 37,6. Известно, что ещё восемь путешественников ждут результаты своих анализов. Несмотря на то что новый штамм является более заразным, специалисты отмечают, что болезнь протекает более мягко.