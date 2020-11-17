Попова раскрыла подробности о мутациях COVID-19 в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила информацию об обнаружении в сибирском регионе мутировавшего коронавируса. Она отметила, что мутации никак не влияют на возбудитель инфекции, и изменения в структуре вируса носят минимальный характер.

Ранее Попова сообщила, что в Сибири зафиксированы случаи обнаружения мутировавшего COVID-19. Выступая на онлайн-симпозиуме, посвящённом новым научным данным о коронавирусе, она отметила, что в регионе формируется особый вариант инфекции. Однако, по её словам, нет причин говорить о потенциальной опасности.

Никакие мутации на территории РФ не влияют на эпидемиологическую значимость тех или иных вариантов, изолятов вируса. Всё это не влияет на возбудитель, мы лишь видим мельчайшие изменения, которые могут происходить в вирусе, — сказала Попова.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора выразила надежду, что третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» начнётся в ближайшем будущем. Специалисты планируют провести исследование вакцины «ЭпиВакКорона» на детях в декабре.

В России, согласно последним данным, за минувшие сутки выявлено 22,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране за время пандемии заболели свыше 1,9 млн человек. Из них выздоровели более 1,4 млн.

Количество смертельных исходов из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России за сутки увеличилось на 442 против 303 днём ранее. Это рекордный показатель с начала пандемии. Всего от недуга в РФ скончался 33 931 пациент.