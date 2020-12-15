Попова прокомментировала нарушение выдачи результатов тестов на COVID-19

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Свыше 800 тысяч человек, работающих с пациентами с COVID-19, получили выплаты за ноябрь 2020 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его словам, в целом выплаты получат более 900 тысяч человек. Всего за ноябрь назначены выплаты 934 тыс. человек персонала медицинского и немедицинского, которые оказывают помощь пациентам, — отметил Мурашко,...