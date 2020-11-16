Попова призвала соблюдать в регионах ограничения на фоне COVID-19

https://static.news.ru/photo/d5492b56-2809-11eb-b0e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Регионам необходимо соблюдать ограничения на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Это позволит снизить заболеваемость, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением недуга.

Она добавила, что власти должны всеми силами контролировать исполнение соответствующих распоряжений. По её словам, это поможет избежать принятия более жёстких мер.

Реализуются эти поручения и по линии Роспотребнадзора, и по линии Министерства внутренних дел, и, конечно же, субъектами и муниципалитетами. Такое движение позволит затормозить развитие ситуации и не допустить принятия более жёстких мер, — отметила Попова.

Она также рассказала об осенней структуре заболеваемости коронавирусом в России. Основную часть заражённых составляют взрослые граждане страны в возрасте до 65 лет. Чиновница уточнила, что эта категория составляет 74% от общего числа инфицированных. Доля пациентов с COVID-19 в возрасте старше 65 лет составляет 18%. Оставшиеся 8% — дети до 18 лет, пишет РИА Новости.

В РФ зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. По данным на утро 16 ноября, за прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек. По информации оперштаба по борьбе с распространением недуга, в общей сложности на данный момент выявлено 1 948 603 случая. При этом 1 453 849 человек поправились. Также сообщается, что за прошедшие сутки жертвами инфекции стало 303 человека. В целом с начала пандемии зафиксировано 33 849 смертельных исходов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в бюджете столицы на 2021 год предусмотрены 10 млрд рублей на бесплатную вакцинацию жителей мегаполиса от COVID-19. Об этом рассказал руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.