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Попова призвала россиян воздержаться от посещения общественных мест

21:03, 19 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный санитарный врач РФ Анна Попова призвала российских граждан не посещать общественные места без крайней необходимости.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что ситуация с COVID-19 в стране напряжённая, однако при этом ни в одном регионе нет взрывного роста заболеваемости.

Но вместе с тем постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно, — отметила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По словам чиновницы, если россияне будут соблюдать все необходимые меры предосторожности, вводить полный локдаун в стране не придётся. Попова попросила граждан страны «поберечь себя и близких».

Для того чтобы остановить ситуацию, нужно всем соблюдать правила. И не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех, — подчеркнула она.

В России за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 23 610 человек. Это самый большой показатель с начала пандемии. Также был обновлён суточный антирекорд по смертности — жертвами болезни стали 463 человека.

Как передавал NEWS.ru, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что регионы должны ускорить выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно.

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