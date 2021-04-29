Попова предупредила о новом всплеске коронавируса

https://static.news.ru/photo/eb2ae764-a8f8-11eb-a56f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция даже после завершения пандемии приобретёт сезонный характер. В связи с этим уже предстоящей осенью возможен новый всплеск заболеваемости, передаёт РИА Новости со ссылкой на главу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анну Попову.

Такой прогноз она озвучила в ходе визита в Ростовскую область, где посетила строящуюся инфекционную больницу.

Инфекция приобретает признаки сезонного заболевания, и поэтому к осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации, — сказала Попова.

Чтобы этого не случилось раньше, она рекомендовала соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.

Глава ведомства добавила, что в настоящее время ситуация с COVID-19 в России находится в «хрупком равновесии». Снижения случаев заражения пока не отмечается, и поэтому не следует расслабляться.

Кроме того, она посоветовала провести в кругу семьи и на свежем воздухе предстоящие майские праздники. Тогда уже через пару недель можно будет увидеть снижение заболеваемости, отметила Попова.