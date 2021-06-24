Попова предупредила о новых вызовах после пандемии

Пандемия COVID не последняя в текущем столетии, необходимо быть готовыми к другим вызовам. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Её слова приводит РИА Новости.

Совершенно очевидно, сегодняшняя ситуация с пандемией <...> первая в этом тысячелетии, в этом столетии, но она не финальная, мы должны быть готовы к отражению любых форм, провоцирующих возникновение таких ситуаций, — сказала глава ведомства на III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

Попова отметила , что новую угрозу, в частности, представляет инфодемия — введение людей в заблуждение недостоверной информацией о реальной ситуации, в том числе с коронавирусом. Это явление направлено против восстановления здоровья населения целого ряда стран.

Для России угрозу представляет расположение вблизи её границ зарубежных биолабораторий, в том числе с участием военных ведомств других стран. Один из главных рисков состоит в непонимании российскими властями целей и задач таких лабораторий.

Ранее Попова оценила масштабы распространения индийского штамма коронавируса «дельта» в мире. По её словам, эта разновидность инфекции выявлена почти в 90 странах. Она добавила, что штамм «дельта плюс» в настоящее время зафиксирован в пяти странах, но в России его нет.