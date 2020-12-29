Попова предостерегла от употребления алкоголя лечащихся от COVID-19

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Роспотребнадзор не рекомендует употреблять алкоголь в любых количествах тем, кто принимает лекарства от COVID-19, заявила глава ведомства Анна Попова.

Абсолютно точно могу сказать, что приём препаратов лечебных несовместим с приёмом алкоголя, это абсолютная аксиома, — отметила Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Некоторое время назад вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала россиянам отказаться от употребления спиртного на несколько дней при вакцинации от COVID-19.

По данным на 30 декабря, за последние сутки в России зафиксировано 26 513 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, продолжается постепенное снижение суточной заболеваемости. Для сравнения: накануне было выявлено 27 002 заболевших.

Также за прошедшие 24 часа в стране выздоровело 29 235 пациентов. Болезнь унесла жизни 599 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что эпидемиологическая ситуация в мире сможет стабилизироваться к тому моменту, когда COVID-19 достигнет своей цели и станет эндемиком, заявил вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.