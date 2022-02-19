Попова предложила не размещать беженцев на юге РФ из-за сезона отпусков

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила не доставлять беженцев из Донбасса в Краснодарский и Ставропольский края в связи с тем, что скоро в этих регионах начнётся отпускной сезон, передаёт ТАСС. На данный момент принять у себя людей из ДНР и ЛНР готовы девять регионов России.

Я бы, наверное, обратилась, Александр Петрович (врио главы МЧС России Александр Чуприян. — NEWS.ru), к вам с тем, чтобы Краснодарский край не рассматривать как точку, куда могут [эвакуировать людей], учитывая, что впереди у нас сезон рекреационный, сезон отпускной, — заявила Попова, добавив, что без «вовлечения в эту систему», возможно, стоит оставить пока и Ставропольский край.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион готов принять и разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР мирных жителей, а также оказать им необходимую помощь.

К списку готовых разместить у себя беженцев присоединилась и Ульяновская область. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Русских. Ранее замглавы МЧС России Виктор Яцуценко заявил, что Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области могут разместить у себя прибывающих людей с востока Украины. Ростовская область со вчерашнего дня принимает и размещает беженцев.