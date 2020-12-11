Попова: получившие «ЭпиВакКорону» добровольцы чувствуют себя хорошо

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Все добровольцы, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа, привившись сывороткой «ЭпиВакКорона», в настоящий момент чувствуют себя хорошо. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Два дня назад она рассказала, что «ЭпиВакКорону» на себе уже испытали примерно тысяча добровольцев. Тогда, по словам Поповой, никаких осложнений не наблюдалось.

Вакцину, созданную в центре «Вектор», зарегистрировали в России 13 октября, сейчас проходят пострегистрационные испытания препарата на добровольцах.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В ближайшее время должны быть получены документы на третью сыворотку, разработанную Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

Как ранее передавал NEWS.ru, во Всемирной организации здравоохранения поддерживают контакт с центром «Вектор», который разработал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», и ожидают данные по препарату для анализа.