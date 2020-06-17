Попова: половина заражённых COVID-19 в РФ болеют бессимптомно

https://static.news.ru/photo/940f7e42-b0c7-11ea-a3fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о распространении коронавируса. По её словам, примерно половина заражённых переносят болезнь без симптомов.

Руководитель ведомства считает этот показатель «очень хорошим», так как он показывает активное выявление заболевших.

Она отметила, что страна сможет достичь минимума по числу новых случаев инфицирования через месяц. При этом больше 10 регионов до сих пор не продемонстрировали значительного снижения заболеваемости.

Динамику мы видим практически по всем субъектам, осталось совсем чуть-чуть, больше десяти субъектов, которые пока не показывают такого серьезного динамического снижения как, собственно, все остальные, — рассказала она в эфире «России 1».

Ранее российские врачи сообщили, что за последние сутки умерли 194 человека с подтверждённым коронавирусом. За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 7478 человек.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса нового типа, разработанной центром им. Гамалеи, должны начаться 17 июня 2020 года. Соответствующее разрешение выдал Минздрав.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 8,17 млн человек, свыше 443,76 тыс. умерли, более 3,95 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся после США и Бразилии. На 17 июня в РФ — 553 301 случай коронавирусной инфекции (+7843 за последние сутки), выздоровели 304 342 человека (+10 036 за последние сутки), умерли 7478 (+194 за последние сутки).

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 209 745 (+1065 за последние сутки) заболевших, 128 385 выздоровели (+2271 за последние сутки), 3434 умерли (+48 за последние сутки).