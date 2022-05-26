Попова рассказала, насколько велик риск появления оспы обезьян в России Глава Роспотребнадзора Попова: риск завоза оспы обезьян в Россию есть, но небольшой

Анна Попова / Фото Александр Астафьев/РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски завоза оспы обезьян в Россию есть, но они небольшие. Она добавила, что главная задача состоит в том, чтобы не было рисков распространения заболевания внутри страны. Эксперт отметила, что сегодня нет никакой необходимости прививать всех россиян от этой инфекции, передаёт РИА Новости.

Риски завоза есть, они невелики. Но главная задача наша сегодня — чтобы не было рисков распространения внутри страны, — рассказала Попова.

Она порекомендовала людям защищать своё здоровье: чаще мыть руки, надевать маску в местах массового скопления людей, особенно в стране, где это заболевание выявлено.

Накануне советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев объяснил, что эпидемия оспы обезьян в России невозможна, поскольку страна имеет качественную тест-систему и некоторый процент привитых от оспы граждан. По его словам, институт «Вектор» также разработал тест-систему, которая определяет наличие у человека как чёрной оспы, так и оспы обезьян.

Главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее заявил, что в первые дни распознать оспу обезьян довольно трудно, если больных мало и заболеваемость не носит массовый характер. Эксперт отметил, что ситуация проясняется вместе с появлением высыпаний на коже. Он добавил, что любое повышение температуры будет вызывать тревогу.