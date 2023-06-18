Попова раскрыла потери российской экономики от COVID-19 Попова: потери российской экономики от COVID-19 составили $306 на человека

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Потери российской экономики от COVID-19 составили $306 на человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ПМЭФ. По ее словам, это сравнительно низкий показатель, свидетельствующий о том, что власти страны принимали необходимые меры абсолютно правильно.

Если посчитать из известных на сегодня нам цифр, опубликованных в разных странах, то из расчета на душу населения потери российской экономики составили $306 за счет пандемии, а в Германии это число составляет $4807, в Австралии — $5760 на душу населения. Цифры несопоставимые, — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что мероприятия, организованные в России и в других странах мира, были разными. Она напомнила, что власти государств вводили «бесконечные» локдауны, в то время как российские специалисты называли это малоэффективной мерой. По словам Поповой, РФ не включала систему локдаунов, кроме самого первого, когда еще многое о вирусе было неизвестно.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что совокупный экономический ущерб от пандемии коронавируса в 2022 году составил 1,6 трлн рублей. В эту сумму входят прямые медицинские расходы, потеря рабочего времени, когда пациент находится на больничном, и потери рабочего времени в случае смерти пациентов трудоспособного возраста.