Попова оценила эффективность жёстких мер по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/a97c7470-27f4-11eb-bb8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смертность в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, остаётся на низком уровне в регионах, где были приняты дополнительные меры обеспечения безопасности населения. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Данные она озвучила на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

В субъектах, где установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями, летальность составляет 1,2%, а в субъектах, где таковые мероприятия не введены, эта цифра увеличивается до двух раз, — цитирует Попову ТАСС.

Она также сообщила, что в 25 регионах наблюдается рост заболеваемости, 55 субъектов находятся в стадии стабилизации, а в двух отмечено улучшение эпидемиологической ситуации.

Кроме того, Попова распорядилась продлить срок действия постановления о санитарно-эпидемиологических правилах профилактики COVID-19 до 1 января 2022 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в России обновлён рекорд по заболеваемости. По данным на утро 16 ноября, за сутки коронавирусом заразились 22 778 человек.

Со времени начала пандемии коронавирусной инфекции, которая была объявлена в марте, в России было проведено почти 70 миллионов тестов на COVID-19. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов.