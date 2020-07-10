Попова объяснила, почему детская вакцина от коронавируса появится нескоро

https://static.news.ru/photo/48be652a-c2dd-11ea-9456-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что детей будут вакцинировать специальным препаратом от коронавируса, который ещё предстоит разработать.

У детей формируется иммунитет. По поводу того, легче или сложнее (переносят. — NEWS.ru) — сегодня сказать уже не так просто, как в самом начале, когда у нас ещё и случаев-то не было, — заявила Попова в интервью на телеканале «Россия 1».

Она подчеркнула, что для детей необходимо разработать особый вакцинный препарат. В его безопасности не должно быть никаких сомнений. Попова отметила, что такая работа только начинается.

Сказать, что эта вакцина для детей будет в ближайшем будущем или в этом году, было бы, наверное, преждевременно, — подчеркнула Попова.

NEWS.ru писал, что генеральный директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов заявил, что вакцину от COVID-19 могут начать испытывать на детях в начале 2021 года.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что стартовала итоговая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса. Препарат разрабатывают в Национальном исследовательским центром имени Гамалеи и в военном ведомстве. Первая группа добровольцев, которая вызвалась тестировать вакцину, будет выписана 15 июля после сдачи анализов. Они вернутся к своим местам службы. Сообщается, что участники эксперимента чувствуют себя нормально.

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, начались 18 июня, в первую группу вошли 18 добровольцев. В настоящее время вакцинирована уже вторая группа. Она состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц, в том числе девушек.