Попова обрадовалась состоянию Путина после вакцинации

https://static.news.ru/photo/bebc9936-9861-11eb-ad95-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рада, что президент РФ Владимир Путин привился от нового коронавируса отечественным препаратом, и что он здоров. Политику сделали первый укол 23 марта. При этом в Кремле отказались раскрывать название лекарства.

Чиновница исключила третью волну COVID-19 в РФ при соблюдении всех профилактических мер. Инфекция станет сезонной, будет приходить весной и осенью, отметила Попова в эфире радио «Комсомольская правда». Говоря о туризме, руководитель ведомства призвала россиян провести отпуск внутри РФ, так как за рубежом можно задержаться на фоне местных ограничительных мер. Отдельно Попова отметила Африку, где путешественники рискуют заболеть малярией.

Я бы хотела отметить ещё и Африку, куда я не рекомендую никому из своих знакомых отправляться. Скажу почему: малярия. Мы говорим об одной инфекции, о COVID, а другие никуда не ушли и в части завозов, — рассказала глава Роспотребнадзора.

По её словам, в 2020-м в РФ выявили 57 завозных случаев недуга. Попова сообщила и о 122 пациентах с лихорадкой Денге и 5 — с пневмококковой инфекцией. Госпитализированные заразились за границей.

Как писал NEWS.ru, глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что странам всего мира потребуется несколько лет на производство вакцины в объёме, необходимом для победы над пандемией коронавируса. По его словам, мировых мощностей хватит только на производство 12–15% в год какого-то одного препарата.