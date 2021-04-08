Попова обрадовалась состоянию Путина после вакцинации

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рада, что президент РФ Владимир Путин привился от нового коронавируса отечественным препаратом, и что он здоров. Политику сделали первый укол 23 марта. При этом в Кремле отказались раскрывать название лекарства.
Чиновница исключила третью волну COVID-19 в РФ при соблюдении всех профилактических мер. Инфекция станет сезонной, будет приходить весной и осенью,
Я бы хотела отметить ещё и Африку, куда я не рекомендую никому из своих знакомых отправляться. Скажу почему: малярия. Мы говорим об одной инфекции, о COVID, а другие никуда не ушли и в части завозов, — рассказала глава Роспотребнадзора.
По её словам, в 2020-м в РФ выявили 57 завозных случаев недуга. Попова сообщила и о 122 пациентах с лихорадкой Денге и 5 — с пневмококковой инфекцией. Госпитализированные заразились за границей.
Как писал NEWS.ru, глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что странам всего мира потребуется несколько лет на производство вакцины в объёме, необходимом для победы над пандемией коронавируса. По его словам, мировых мощностей хватит только на производство 12–15% в год какого-то одного препарата.