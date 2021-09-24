Попова не увидела оснований для локдауна в России

Оснований для введения нового локдауна в России из-за роста заболеваемости коронавирусом нет. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что также не стоит рассчитывать на то, что пандемия COVID-19 в стране скоро закончится.

Сегодня никаких оснований говорить о локдауне, о приостановлении нет, — сказала глава ведомства.

При этом она заявила, что также не стоит рассчитывать на то, что пандемия COVID-19 в стране скоро закончится. По словам Поповой, сейчас перед специалистами стоит основная задача — обеспечить функционирование экономики и сохранение качества жизни людей при всех ограничительных мерах, введённых для борьбы с вирусом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о новом локдауне из-за коронавируса в России сейчас не стоит. В то же время вирусологи озвучивают разные мнения о возможности наступления новой волны заболеваемости COVID-19.