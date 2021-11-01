Попова заявила, что эффект от антикоронавирусных мер наступит не сразу

Эффект от принятых ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом, не наступит немедленно, для этого нужно время. Необходима ещё одна инкубация, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет ТАСС.

Я бы хотела обратить внимание еще и на то, что эффект от принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации, скорее всего, понадобится большее время, — сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России.

Попова отметила, что охват населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию в сутки составил более 400 на 100 тысяч человек, наивысший показатель отмечается в Москве — 700 тестов соответственно. Глава Роспотребнадзора добавила, что важным вопросом остается своевременная передача результатов тестов от лаборатории человеку.

Ранее Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом среди детей в возрасте от семи до 18 лет снизилась, темп прироста практически равен нулю.

Ситуация с коронавирусом стабилизируется в пяти регионах, ещё в двух заболеваемость снижается, отметила Попова, добавив, что говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в России пока рано.