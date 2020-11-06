Попова назвала напряжённой ситуацию с коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/07d992ec-205b-11eb-8350-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом в России достаточно напряжённая, а в ряде регионов сложная. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На сегодняшний день, конечно, ситуация достаточно напряжённая, а в ряде регионов сложная. Темп пока растущий, — сообщила в интервью телеканалу «Россия 1» глава ведомства.

По её словам, чтобы темп стал иным, необходимо соблюдать правила: носить маску, держать в чистоте руки и все поверхности вокруг себя, без нужды не выходить в общественные места.

Спад заболеваемости в России на фоне пандемии коронавируса следует ожидать не скоро. Такое мнение высказал профессор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что распространение инфекции COVID-19 в скором времени выйдет на так называемое плато — когда заболеваемость с каждым днём не растёт, а остаётся как минимум на прежнем уровне. Однако на этот раз, в отличие от ситуации полгода назад, максимальный пик заражений может оказаться затяжным.

Медики 6 ноября 2020 года впервые выявили свыше 20 тысяч новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, а именно 20 582. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 733 440. Из них умерли 29 887 (378 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 296 124 (16 955). На лечении находятся 407 429 граждан с подтверждённым COVID-19, писал NEWS.ru.