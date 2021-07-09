Попова назвала долю повторно заразившихся коронавирусом россиян

Случаи повторного заражения россиян COVID-19 составляют не более 1%. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на телеканале «Россия 1».

По её словам, медики, которые занимаются лечением людей, утверждающих, что они заболели повторно, первым дело стараются выяснить обстоятельства постановки первого диагноза. Там могут быть особенности, отметила Попова.

Но в любом случае, даже если принять, что там, где два раза такой диагноз появился, то количество таких людей минимально, тоже вокруг 1%, не больше, — сказала глава ведомства.

Она также указала, что среди прошедших полную процедуру вакцинации от коронавируса заражаются только 0,7% от общего количества привитых, или два человека на 300 вакцинированных. При этом Попова добавила, что эти люди почти во всех случаях переносят заболевание легко.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в России нужно привить от COVID всё население и тогда она станет самым передовым государством в борьбе с инфекцией. Она также отметила, что если россияне будут прививаться, то необходимости в новом локдауне и иных ограничениях не будет.