Попова назвала позитивной тенденцию заболеваемости COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детям, которые летом поедут в оздоровительные лагеря, не придётся соблюдать масочный режим, но контроль за состоянием их здоровья будет усилен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вирус с нами надолго. Постарались выработать такие требования, которые позволят обеспечить безопасность детей, сотрудников, которые будут находиться вместе с ними, и вместе с тем позволит детям отдыхать внутри лагеря без...