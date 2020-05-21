Общество

Попова назвала позитивной тенденцию заболеваемости COVID-19

15:31, 21 мая 2020 13
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России 10 дней снижается число ежедневно выявляемых случаев COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что это очень позитивный показатель.

В течение десяти дней мы видим ежедневное снижение впервые выявляемых и регистрируемых случаев в стране, это очень позитивный показатель, — цитирует её РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что коэффициент распространения коронавируса в Москве снизился до 0,73. На протяжении трёх последних дней столица удовлетворяет требованиям Роспотребнадзора для перехода ко второму этапу снятия ограничений, введённых в связи с пандемией.

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