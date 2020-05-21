Попова назвала позитивной тенденцию заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/370ef6ea-9b60-11ea-8fb3-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России 10 дней снижается число ежедневно выявляемых случаев COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что это очень позитивный показатель.
В течение десяти дней мы видим ежедневное снижение впервые выявляемых и регистрируемых случаев в стране, это очень позитивный показатель, — цитирует её РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что коэффициент распространения коронавируса в Москве снизился до 0,73. На протяжении трёх последних дней столица удовлетворяет требованиям Роспотребнадзора для перехода ко второму этапу снятия ограничений, введённых в связи с пандемией.