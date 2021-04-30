Попова: критичного роста заболеваемости COVID-19 в России нет

https://static.news.ru/photo/8c9abcb8-a9db-11eb-b388-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России ситуация с коронавирусом пока стабильная. Критичного роста заболеваемости нет. Об этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала «Россия 24».

По её мнению, ухудшения ситуации после майских праздников не будет при условии полного соблюдения профилактических мер.

Но если мы перестанем соблюдать правила, то при тех тенденциях, которые есть в мире, риски возникнут, — предупредила Попова.

За минувшие сутки в России выявлен 8731 случай заражения COVID-19. Из больниц по выздоровлении выписаны 8406 пациентов. Жертвами инфекции стали 397 человек.

Всего за время пандемии в стране заразились 4 805 288 человек. Из них 4 427 946 выздоровели и 110 128 умерли.

Ранее сообщалось, что врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал россиян за подход к вакцинации. Он отметил, что РФ отстаёт от многих стран по темпам прививок и при этом опережает их по уровню смертности от коронавируса за неделю. По его словам, если ситуация не изменится, не избежать новых волн заражения.

Первый замглавы думского комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, в свою очередь, заявил, что переболевшие коронавирусом россияне могут не прививаться от него. Он считает, что решать вопрос об их вакцинации следует после того, как будут привиты порядка 55 млн жителей страны.