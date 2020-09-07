Попова: коронавирусом в России переболели чуть больше 0,6% населения

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Коронавирус с 1 января 2020 года был подтверждён у чуть больше чем 0,6% россиян, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на XII Всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням.

По её словам, наличие популяционного иммунитета к COVID-19 в разных регионах страны колеблется от 4% до 50%.

Она также рассказала, что сейчас в РФ для выявления коронавируса используется 172 диагностические тест-системы.

Часть из них разработана в России, часть — привезена, — уточнила Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что с 3 сентября все российские регионы проводят исследования на наличие COVID-19 в пище и воде.

Она добавила, что в настоящее время специалисты центра «Вектор» сосредоточились на одной вакцине, созданной на основе пептидных антигенов. Её клинические испытания завершатся 30 сентября, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что российские медики выявили ещё 5185 случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах. Среди новых случаев 23,6% инфицированных не имели клинических проявлений болезни. Такие данные на утро 7 сентября приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.