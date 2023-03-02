Попова: из-за биолабораторий в мире могут появиться новые страшные инфекции Попова предупредила о распространении новых патогенов из-за биолабораторий

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Деятельность биологических лабораторий, финансируемых США, грозит распространением новых усиленных патогенов, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в данном случае речь идет о нарушении соответствующих конвенций и угрозе для населения всей планеты, так как инфекции не имеют границ,

Там, безусловно, есть риски распространения новых неизвестных, усиленных патогенов. Поражает еще и то, что появляются публикации, в которых не стесняясь заявляют о том, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства. На мой взгляд, это явное нарушение конвенции, — сказала глава Роспотребнадзора.

Попова отметила, что наличие таких лабораторий грозит стране утратой биологического суверенитета, поскольку ее власти не понимают, что именно происходит в этих лабораториях.

Ранее Госдума приняла постановление с призывом добиваться предания гласности информации о биолабораториях по всему миру. В документе говорилось, что в других странах действует около 400 подконтрольных Вашингтону биологических лабораторий двойного назначения.