Попова: иммунизация против оспы обезьян не стоит на повестке дня

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Анна Попова

Иммунизация населения против оспы на текущий момент не стоит на повестке дня, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, у этого вируса достаточно низкий пандемический потенциал, передает РИА Новости.

На данный момент нет необходимости в иммунизации, — заявила Попова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

При этом Попова добавила, что активизировавшийся сейчас вирус оспы обезьян уже долгие годы известен ученым и врачам, он достаточно хорошо изучен. Медики давно пришли к выводу о том, что данная инфекция не обладает пандемическим потенциалом, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Кроме того, Попова напомнила, что вакцина против оспы давно разработана, она находится в свободном доступе. В скором времени также будет зарегистрирован новый препарат против этой болезни, отметила она.

Ранее свои сомнения в том, что вирус оспы обезьян способен стать причиной новой пандемии, выразил глава НИЦ микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. В то же время он рассказал, что этот вирус постепенно эволюционирует, и исключать то, что он может вызвать определенные проблемы, тоже не стоит. Ученый добавил, что центр имени Гамалеи в случае реальной необходимости может в течение нескольких месяцев разработать новую вакцину против этого заболевания.