Общество

Попова: доля детей среди пациентов с COVID-19 не более 7%

15:45, 21 мая 2020
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Доля детей среди больных коронавирусом в России составляет не более 7%. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В общем количестве инфицированных с начала наблюдения, с начала марта, удельный вес детей не превышает 7%, — цитирует её РИА Новости.

Ранее Попова сообщила, что в России 10 дней снижается число ежедневно выявляемых случаев COVID-19. Это, по её словам, позитивный показатель.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,1 млн человек, погибли свыше 330 тысяч, выздоровели более 2 млн. В России на 21 мая общее число инфицированных достигло 317 554, выздоровел 92 681, умерли 3099.

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