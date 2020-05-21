Попова: доля детей среди пациентов с COVID-19 не более 7%

https://static.news.ru/photo/c701bcb4-9b61-11ea-a87d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Доля детей среди больных коронавирусом в России составляет не более 7%. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В общем количестве инфицированных с начала наблюдения, с начала марта, удельный вес детей не превышает 7%, — цитирует её РИА Новости.

Ранее Попова сообщила, что в России 10 дней снижается число ежедневно выявляемых случаев COVID-19. Это, по её словам, позитивный показатель.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,1 млн человек, погибли свыше 330 тысяч, выздоровели более 2 млн. В России на 21 мая общее число инфицированных достигло 317 554, выздоровел 92 681, умерли 3099.