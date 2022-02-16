Попова отметила замедление темпов роста заболеваемости COVID

В России пятую неделю продолжается подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией, тем не менее вторую неделю фиксируется замедление темпов роста, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, наибольшее число новых случаев заболевания сейчас приходится на восточные регионы страны. Прямую трансляцию заседания координационного совета по борьбе с COVID-19 вёл телеканал «Россия 24» на YouTube.

На прошедшей неделе увеличилось число субъектов, где мы видим снижение заболеваемости. Напомню, если на предыдущей неделе это был всего один субъект России — город Москва, то на ушедшей неделе это уже 10 субъектов, — отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что сейчас на «омикрон»-штамм в России приходится более 72,5% новых случаев коронавируса. Кроме того, увеличился рост заражений COVID-19 среди граждан старше 65 лет.

Они начинают болеть, и это создаст дополнительную нагрузку на коечный фонд, — сказала она.

Также, по её словам, растёт заболеваемость во всех возрастных группах, в том числе среди школьников.

Ранее Попова рассказала, что Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора завершил работу над созданием сверхчувствительного теста на коронавирус. Благодаря этой тест-системе врачи смогут ставить диагноз уже между инкубационным периодом вируса и болезнью.