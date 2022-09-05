Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании Глава Роспотребнадзора Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа. Это произошло в рамках Восточного экономического форума, сообщает РИА Новости. Все участники мероприятия смогут пройти вакцинацию не отвлекаясь от рабочих процессов.

Мы в очередной раз объявляем старт по вакцинации против гриппа, — сказала Попова.

Участники и организаторы форума в этой связи получили возможность пройти бесплатное обследование в специально оборудованном кабинете на стенде Роспотребнадзора и сделать прививку от гриппа российской вакциной.

Ранее Анна Попова подписала постановление о мерах по профилактике гриппа. В частности, руководству регионов рекомендуется охватить вакцинацией от гриппа не менее 60% населения.

VII Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Представители 40 стран подтвердили свое участие в ВЭФ. Форум также посетят представители недружественных стран — Южной Кореи и Японии.