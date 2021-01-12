Попова дала совет, как снизить риски заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b585ebe0-54c5-11eb-9f39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Риски заражения коронавирусом будут минимальны, а больницам не потребуются дополнительные койки, если следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Она подчеркнула, что существуют методические рекомендации для каждой отрасли экономики и для предприятий всех отраслей независимо от форм собственности. При их неукоснительном соблюдении риски заразиться коронавирусом будут минимальны.

В случае соблюдения всех правил профилактики новых коек требоваться не должно, — цитирует Попову РИА Новости.

Попова также отметила, что в стране фиксируется стабилизация ситуации с COVID-19. В частности, по её словам, число госпитализируемых пациентов с коронавирусом в первые 10 дней 2021 года сократилось на 16%. Также наблюдается снижение заболеваемости в 22 российских регионах, в 61 идёт планомерная стабилизация ситуации, писал NEWS.ru.

По данным на утро 12 января, за минувшие сутки в России зафиксировано 22 934 случая заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности с начала пандемии в России коронавирусом заболело 3 448 203 человека. 2 825 430 пациентов выздоровело, также зафиксировано 62 804 смертельных случая.

Как отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сейчас в больницах находится около 215 тысяч пациентов, у которых диагностирован коронавирус. Также, по его словам, ещё порядка 870 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении.