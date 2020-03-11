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К вечеру 11 марта число заболевших коронавирусной инфекцией в России достигло 28 человек. Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил о восьми новых случаях за последние сутки.

Согласно заявлению оперштаба, шесть новых случаев инфицирования приходятся на Москву, один из заражённых — ребёнок. 25 из 28 больных являются гражданами РФ, прибывшими из Италии, двое — гражданами Китая, ещё...