Определены авиарейсы, пассажиров которых могут посадить на карантин в Москве для предотвращения возможного распространения коронавируса. Ими в столицу прилетели трое инфицированных.
Трое новых заболевших из-за коронавирусной инфекции прибыли рейсами S7 3584 Верона — Москва (29 февраля), «Уральских авиалиний» 3510 Верона — Москва (29 февраля), S7 3588 Верона — Москва (1 марта),
Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, то необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь, не выходить на улицу и не посещать медицинские учреждения, — уточнили в штабе.
Ранее NEWS.ru писал, что к вечеру 11 марта число заболевших коронавирусной инфекцией в России достигло 28 человек. Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил о восьми новых случаях за последние сутки. Согласно заявлению, шесть новых случаев инфицирования приходятся на Москву, один из заражённых — ребёнок. 25 из 28 больных являются гражданами РФ, прибывшими из Италии, двое — гражданами Китая, ещё один инфицированный является итальянским гражданином. Трое человек уже излечились от COVID-19.
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