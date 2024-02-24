Известный режиссер призвал заменить развлекательные ТВ-шоу на фильмы об СВО Режиссер Поплавский призвал заменить развлекательные ТВ-шоу на фильмы об СВО

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Клим Поплавский

Режиссер Клим Поплавский во время открытия Второго Международного фестиваля документального кино «РТ. Док: Время героев» призвал заменить развлекательные ТВ-шоу на фильмы о специальной военной операции на Украине, передает корреспондент NEWS.ru. По его мнению, вместо песенных программ и ток-шоу в эфире должно быть больше документальных передач. Фильм Поплавского «Военкоры 3» открыл фестиваль.

Вспомните, два года назад было ли возможным, что премьера документального фильма пройдет на большом экране и будет целый фестиваль? Теперь ждем, когда они (документальные фильмы об СВО. — NEWS.ru) появятся на федеральных каналах вместо развлекательных ток-шоу. Пусть развлекательного будет меньше, — сказал кинорежиссер.

Ранее в Москве показали первый художественный фильм о специальной военной спецоперации на Украине «20/22», предпремьерный показ картины состоялся 22 февраля. Его посетили глава ДНР Денис Пушилин, рэпер ST, актер Андрей Мерзликин. Сюжет посвящен жизни пары влюбленных, которую разбивают боевые действия. Герой (актер Аристарх Венес) отправляется на СВО добровольцем в составе российской армии, а героиня (Дарья Кукарских) узнает о бомбежках в Киеве от украинских друзей и не может принять это решение.