Поплавская возмутилась родителями из Казани, назвавшими сына Чушпаном Поплавская назвала бедным малыша, родители которого дали ему имя Чушпан

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Яна Поплавская

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале назвала бедным новорожденного из Казани, чьи родители после просмотра сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» дали ему имя Чушпан Маратович. Так Поплавская отреагировала на новость о том, что отец и мать с помощью необычного имени ребенка решили придать своей жизни «больше веселья». Актриса подчеркнула, что не может найти приличное слово, чтобы охарактеризовать родителей малыша.

Не могу подобрать приличное слово, чтобы охарактеризовать родителей бедного малыша! — высказала свое мнение Поплавская.

Актриса напомнила, что унизительным словом «чушпан» в сериале называли тех, у кого отнимали деньги или вещи и могли всячески обижать. По ее словам, такие люди на улице были бесправны.

Ранее сообщалось, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» набрал популярность среди зрителей по всему СНГ. Словом «чушпан» в казанских бандах называли подростков, которые не были «пришиты к улице», то есть не состояли в бандах. У них не было прав в криминальной молодежной среде, их могли избить, отнять деньги или вещи. Зачастую это были домашние мальчики, которые усердно учились в школе и не могли постоять за себя в уличных разборках.