Поплавская раскритиковала Ауг за поддержку сноса памятника Т-34 в Нарве

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

В эстонской Нарве 16 августа был демонтирован памятник танку Т-34. Российская и советская актриса Юлия Ауг поддержала решение эстонских властей и была раскритикована актрисой Яной Поплавской, сообщают «Народные новости». Ауг, по ее мнению, «скачет на крышке гроба».

Что удивляться, когда человек хочет скакать на крышке гроба и радоваться всему, что происходит. <...> Удивительно, что вы продолжаете обсуждать эти темы. Об этих людях надо забыть, — убеждена она.

Монумент танку Т-34 был доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином вместе с шестью другими советскими памятниками. Ауг назвала решение о его сносе «прекрасным и неизбежным», заявив также, что Таллину следовало поступить так еще 30 лет назад.

Поплавская обвинила Ауг в том, что актриса «обжигает страну с начала спецоперации». Она считает, что артистка ездила в Россию лишь зарабатывать деньги, так как больше нигде не была востребована.

Она хочет продолжать это делать и сейчас, но благодаря общественному мнению, огромному количеству постов в соцсетях сейчас она в России не работает. И слава богу! — считает Поплавская.

В апреле российская публика после волны возмущения вынудила столичный «Электротеатр Станиславского» отменить спектакли с Юлией Ауг. По словам публики и коллег артистки, постоянно поливающая грязью свою страну актриса продолжает спокойно зарабатывать деньги в Москве, получая гонорар в государственном театре. В результате назначенный на 20 апреля спектакль с Ауг был отменён «по техническим причинам».

Юлия Ауг родилась в Ленинграде. Детство и школьные годы она провела в Советской Эстонии.