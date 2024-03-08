Поплавская необычным способом поздравила женщин с 8 Марта Поплавская поздравила женщин с 8 Марта с подписанным снарядом в руках

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Яна Поплавская

Актриса Яна Поплавская, активно поддерживающая спецоперацию на Украине, поздравила женщин с 8 Марта и подписала снаряд для военного самолета, соответствующий пост появился в ее Telegram-канале. На боеприпасе она оставила фразу: «За Россию! Яна Поплавская».

Поздравляю всех вас, дорогие женщины! Каждой из вас я хочу сказать спасибо за ваше удивительное умение любить! <...> А ваши мужчины пусть будут с вами. Знаю, что каждый боец на фронте сейчас хотел бы обнять жену, мать, дочь и подарить цветы, — заявила актриса.

В конце поздравления Поплавская выразила надежду на то, что следующее 8 Марта мужчины встретят в кругу своих любимых и близких. Женщинам же она пожелала здоровья, счастья и мира в семьях.

Ранее стало известно, что Поплавская предложила ввести статью «Вызов обществу» для хулиганящих в Сети блогеров и музыкантов, подвергать их «забвению» на 15 лет и конфисковывать аккаунты в соцсетях. Поводом послужило поведение солиста музыкальной группы «Щенки» Максима Тесли (настоящее имя — Максим Моиссев), который вышел на сцену в одном носке. По мнению актрисы, за подобные действия публичных людей должно наказывать общество.

До этого телеведущая заявила, что ей мерзко от «вынужденной, совершенной под давлением» поездки певца Филиппа Киркорова в Донбасс. Артистка опубликовала обращение бойцов ВС РФ, которые считают, что отечественный поп-король и «прочая компания», подорвавшие свой авторитет, за их счет пытаются «замолить свои грехи».