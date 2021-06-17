Сенатор Королёв подал в отставку после ДТП

Член Совета Федерации и бывший губернатор Липецкой области Олег Королёв, ставший участником ДТП в мае, решил сложить с себя полномочия. Об этом сообщает телеканал «Царьград» со ссылкой на источник в Совфеде.
По его словам, сенатор
В середине мая в соцсетях появилось видео, на котором по улицам Липецка ехал автомобиль Lexus со спущенными колёсами. При этом машина виляла из стороны в сторону, сбивала дорожные знаки и едва не стала причиной аварий.
Пользователи отметили, что за рулём находился Королёв, и предположили, что он вёл машину в нетрезвом состоянии. Они также сообщили, что после того как сенатора остановили сотрудники полиции, он отказался проходить медосвидетельствование и уснул в салоне автомобиля.
Сам Королёв обвинения в пьяной езде отверг. По его словам, он не употребляет алкоголь по состоянию здоровья, а инцидент объяснил приступом мерцательной аритмии. Сенатор заявил, что сам обратился к полицейским за помощью и попросил отвезти его домой.