Попавший в больницу мэр Ярославля рассказал о самочувствии

Мэр Ярославля Владимир Волков, который был экстренно госпитализирован, сообщил, что чувствует себя уже лучше. По его словам, он находится под присмотром врачей, написал он в своём аккаунте во «ВКонтакте». Ранее местные СМИ сообщили о возможных проблемах с сердцем мэра.

Дорогие друзья, дорогие ярославцы! Сейчас нахожусь в областной больнице под присмотром надёжных и чутких врачей, чувствую себя значительно лучше. Спасибо всем, кто за меня переживает! — говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в пресс-службе мэрии, глава города находится в Ярославской областной клинической больнице. По словам главврача Александра Корнилова, мэр находится в палате интенсивной терапии, его состояние врачи оценивали как стабильно тяжёлое. Однако его решили не перевозить в Москву, а лечить на месте.

Временно исполняющей обязанности мэра Ярославля назначена заммэра по социальной политике Елена Новик.

Весной этого года ярославскому градоначальнику пришлось опровергать слухи о якобы готовящейся его отставке. В январе его заместитель Ринат Бадаев был арестован по подозрению в получении крупной взятки. Сообщалось, что летом 2019 года чиновник предложил местной юрфирме свою помощь в заключении договора с муниципальным предприятием ЖКХ. Цена контракта составляла 12 млн рублей. За оказание содействия Бадаев якобы попросил выплатить ему десятую часть этой суммы.