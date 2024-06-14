Попавший под обстрел ВСУ корреспондент НТВ лишился руки Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев лишился руки после попадания под обстрел ВСУ

Фото: МО Украины

Военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, который накануне попал под обстрел Вооруженных сил Украины в Горловке, записал видео из больницы. В результате атаки он потерял одну руку.

Одной руки нет, но так нормально, живы. Прорвемся, — сказал журналист.

Ранее врачи сообщали, что Ивлиев успешно перенес операцию и находится в стабильном состоянии. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает.

13 июня стало известно, что Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ были ранены в Донецкой Народной Республике при обстреле ВСУ. Главврач городской больницы № 2 Нелля Якуненко уточнила, что раненые журналисты находились в коме. Позже скончался оператор Валерий Кожин. Информацию подтвердил мэр города Иван Приходько.

Сенатор Ольга Епифанова высказала мнение, что российские журналисты стали злейшими врагами для Украины. В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ, а также в международный Комитет защиты журналистов в связи с атакой на съемочную группу НТВ в Горловке. Она выразила соболезнования родным и близким погибшего военкора.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подчеркнул, что организация выступает против любых нападений на представителей СМИ. Так в офисе Антониу Гутерриша отреагировали на атаку украинских военных в ДНР.