Попавшие в «яму» российские кинотеатры поднимают стоимость билетов Российские кинотеатры заработали 26,1 млрд рублей за шесть месяцев 2024 года

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По итогам первой половины 2024 года сборы в российских кинотеатрах составили 26,1 млрд рублей. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 9% меньше, чем за первое полугодие допандемийного 2019 года, пишет РБК. Рост сборов говорит об увеличении трат зрителей, но при этом их посещаемость падает: в первом полугодии 2024 года было продано 73,1 млн билетов, 2023 года — 75,6 млн и 2019 года — 113,4 млн билетов.

Вместе с тем снизилось количество сеансов. Так, за январь — июнь 2024 года их количество составило 4,2 млн, что меньше, чем за аналогичный период 2019 года, когда показатель был на уровне 5,3 млн сеансов. Самым кассовым фильмом первой половины 2024 года стала вторая часть комедии «Холоп». Картина заработала 3,8 млрд рублей или почти 15% от всех сборов кинотеатров за этот период.

Эксперты видят причину провала в нехватке качественного контента, а также пиратских показах, которые отнимают у официального проката своего зрителя. Однако второе полугодие может показать лучший результат, чем первое, так как есть несколько премьер с хорошим потенциалом.

Ранее стало известно о начале съемок сиквела фильма «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко. Главные роли в картине вновь исполнят Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов и другие. Актриса Ольга Кузьмина вернется к озвучиванию Чебурашки. Фильм «Чебурашка» вышел в России 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Он собрал более 7 млрд рублей.