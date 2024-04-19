Попавшая в секс-скандал уральская школьница бросила учебу URA.RU: попавшая в секс-скандал уральская школьница бросила учебу

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Школьница из Первоуральска, которая занялась групповым сексом с подростками и попала на видео, бросила учебу, передает URA.RU со ссылкой на источник, знакомый с девочкой. По его данным, последний раз 11-летнего ребенка видели в школе около месяца назад. Как пишет агентство, она прятала лицо и недосидела до окончания всех назначенных на тот день уроков, потом ушла.

Последний раз в школе я ее видел около месяца назад. Она вся закрытая была, лицо прятала. Отсидела тогда пару уроков и ушла, больше не видел ее с тех пор, — сказал источник.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске следователи возбудили уголовное дело, после того как трое восьмиклассников занялись групповым сексом с 11-летней девочкой. Изначально в гости к девочке пришли пятеро восьмиклассников, с которыми она познакомилась в социальных сетях и пригласила к себе. Они вместе выпивали, двое из них позже ушли, а оставшиеся устроили оргию и записали все на камеру телефона. Несовершеннолетним грозит до шести лет колонии. Позднее появилась информация, что школьница с Урала сама предлагала интим подросткам.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области рассказали NEWS.ru, что произошедший инцидент в Первоуральске, где троих восьмиклассников обвинили в изнасиловании 11-летней девочки, является преступлением, которым занимаются правоохранительные органы. Там отметили, что аппарат уполномоченного находится на связи со школой и выясняет все причины случившегося.