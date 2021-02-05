Понятой по делу Голунова признался, что ему заплатили

https://static.news.ru/photo/f0741516-67b6-11eb-9f71-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свидетель обвинения Сергей Кузнецов признался, что получил две тысячи рублей от экс-полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова. Об этом он заявил в суде.

Свидетель рассказал, что полицейский по имении Егор позвонил ему и попросил приехать и помочь с задержанием. При этом свидетель не уточнил, о каком именно преступлении идёт речь. После этого ему дали деньги.

Да, на такси дали. Где-то 1,5–2 тысячи рублей, — цитирует Кузнецова ТАСС.

Мужчина был понятым как в отделе полиции, так и на обыске дома у Голунова.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков, сам он свою вину не признал. Задержание Голунова вызвало большой общественный резонанс. Через несколько дней глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что обвинение с журналиста снято, а задержавшие его полицейские уволены.

После этого начались расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задерживавших журналиста. В настоящий момент дело засекречено. Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия, заявив, что расследование продолжается.

Как сообщал NEWS.ru, экс-полицейского Акбара Сергалиева, обвиняемого по делу журналиста Голунова, поместили в карцер. Эту информацию подтвердил его адвокат Денис Ковалёв. По его словам, решение было принято 27 января. За что и на какой период, защитник не пояснил.