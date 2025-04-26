Понравится веганам и мясоедам: шашлык из шампиньонов на мангале

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шашлык из шампиньонов на мангале

Аромат дыма и шипение на решетке-гриль пробуждают аппетит. Вы встаете и подходите к мангалу, чтобы насладиться аппетитными кусочками мяса. Но подождите-ка... Это что, шашлык из шампиньонов на мангале?

Золотистые, сочные, с хрустящей корочкой и ярким вкусом — грибы вполне могут затмить даже мясной шашлык. В новом материале NEWS.ru делимся простым способом готовки шашлыка из шампиньонов на мангале.

Для готовки вам понадобится

Грибы — 0,5 кг

Соус соевый — 30 мл

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Чесночные дольки — 3 шт.

Масло оливы — 30 мл

Черный перец — по вкусу

Любимая смесь трав — крупная щепотка

Способ приготовления

В миске с высокими бортиками смешать все ингредиенты. Перемешать до однородности. Оставить грибы в готовом маринаде на час. Жарить грибы можно как на решетке, так и на мангале. Обычно хватает 7–10 минут. Следует регулярно переворачивать шампиньоны. Так они точно не подгорят.

Также предлагаем приготовить пышные оладьи на кефире.

Читайте также:

Тыквенный суп в мультиварке: простой рецепт осеннего блюда

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Творожная запеканка без муки с манкой: очень просто и очень вкусно!

Шарлотка с яблоками в мультиварке: просто, быстро и вкусно

Рецепт из романа: сочные котлеты Онегина