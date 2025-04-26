Аромат дыма и шипение на решетке-гриль пробуждают аппетит. Вы встаете и подходите к мангалу, чтобы насладиться аппетитными кусочками мяса. Но подождите-ка... Это что, шашлык из шампиньонов на мангале?
Золотистые, сочные, с хрустящей корочкой и ярким вкусом — грибы вполне могут затмить даже мясной шашлык. В новом материале NEWS.ru делимся простым способом готовки шашлыка из шампиньонов на мангале.
Для готовки вам понадобится
Грибы — 0,5 кг
Соус соевый — 30 мл
Чесночные дольки — 3 шт.
Масло оливы — 30 мл
Черный перец — по вкусу
Любимая смесь трав — крупная щепотка
Способ приготовления
- В миске с высокими бортиками смешать все ингредиенты. Перемешать до однородности.
- Оставить грибы в готовом маринаде на час.
- Жарить грибы можно как на решетке, так и на мангале. Обычно хватает 7–10 минут. Следует регулярно переворачивать шампиньоны. Так они точно не подгорят.
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