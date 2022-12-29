Пономарев прокомментировал обыски по подозрению в связи с его медиапроектом

Фото: Петр Сивков/ТАСС

Илья Пономарев

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что никогда не слышал о большинстве людей, у которых прошли обыски по его делу. По информации Telegram-канала SOTA, экс-чиновник расценивает подобные действия как запугивания.

Что касается уже третьей волны обысков и задержаний, то ничего не изменилось: про некоторых людей, к которым пришли, я что-то слышал, про большинство – ничего. <…> Я расцениваю все происходящее как <…> запугивание тех, кто остается в России, чтобы они боялись со мной взаимодействовать, — приводит SOTA слова бывшего депутата.

Утром, 29 декабря, в рамках дела против экс-депутата в семи регионах России начата серия обысков у администраторов Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы.

Ранее сообщалось, что Пономарев объявлен в розыск в том числе из-за нарушения требования подписки о невыезде, он также скрывается от меры пресечения. В 2014 году в отношении экс-депутата возбудили уголовное дело о растрате. Сначала Пономарев переехал в США, затем перебрался на Украину.

В августе Пономарев озвучил свою версию убийства журналистки Дарьи Дугиной. По его словам, это совершила некая Национальная республиканская армия. Себя и свои медиаресурсы Пономарев объявил рупором этой организации.