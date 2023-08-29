«Понесет наказание»: В Госдуме о выстрелившем собаке в морду россиянине Депутат Бурматов призвал наказать мужчину, выстрелившего в морду собаки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде мужчина выстрелил в морду собаке из пистолета. В разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал происшествие, призвав полицию завести дело и призвать преступника к ответственности. По его словам, мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

Полиция просто обязана отреагировать, определенно совершено преступление, это ч.1 ст. 245 уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными», мужчине грозит 3 года лишения свободы, без отягчающих. Отягчающим является применение оружия в людном месте, он же мог не только в собаку попасть, а это уже угроза общественной безопасности, – рассказал Бурматов.

Депутат добавил, что напишет обращение в прокуратуру, чтобы дело сразу было взято на прокурорский контроль и расследовалось без проволочек.

Мы обратимся в прокуратуру, чтобы дело сразу было взято на прокурорский контроль, не было проволочек и немотивированных отказов, что иногда случается. Совершено тяжелое уголовное преступление, за которое этот «ворошиловский стрелок» понесет наказание. В большинстве случаев по таким ситуациям пишут обращение неравнодушные граждане, а мы обязательно подкрепим это депутатским запросам, – сказал Бурматов.

Ранее депутат Госдумы VIII созыва Владимир Бурматов пообещал привлечь к уголовной ответственности родителей детей, жестоко убивших собаку в Хакасии. Он направил запрос о возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.