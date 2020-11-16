Понедельник может стать самым холодным осенним днём в Москве

https://static.news.ru/photo/d6fc9fbe-27cd-11eb-a1f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самый холодный день осени 2020 года ожидается в понедельник, 16 ноября, предупредили синоптики. Температура днём опустится до −2 градусов.

Ночь на вторник, 17 ноября, также обещает быть самой холодной за всю осень, предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос».

Мы сегодня ожидаем облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Максимальная температура в Москве составит 0... −2 градуса, в Подмосковье −4... +1 градус, — цитирует синоптика РИА Новости.

Ночью температура опустится до −4... −6 градусов.

Ветер в понедельник будет дуть с юго-востока со скоростью 3–8 м/с, атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, что на 13 миллиметров выше нормы.

Стемнеет в городе в 16:20.

Самым холодным за всю историю метеонаблюдений в Москве 16 ноября выдалось в 1951 году, тогда столбики термометров опустились до −20,8 градуса. Самым тёплым этот день был в 2010 году: воздух днём прогрелся до +10,4 градуса, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура на севере азиатской части России на 15–20 градусов превышает норму, а на юге европейской части на 4–7 градусов ниже обычной, что вызывает температурный парадокс.