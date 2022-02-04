Понасенков пожаловался на состояние улиц в Москве

Историк Евгений Понасенков заявил, что по Москве «невозможно ходить» из-за неровно уложенной плитки и любителей кататься на самокатах по тротуару. Он назвал происходящее «абсолютно катастрофой» и подчеркнул, что такое состояние города абсолютно недопустимо, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Сегодня по Москве ходить невозможно! Плитка коробится, разломана, выступает на несколько сантиметров — только ломать ноги. Кроме того, в Москве пущены самокатчики, которые не имеют права передвигаться по тротуарам, но их пустили в пешеходные зоны, и теперь люди не могут передвигаться нормально из-за нескольких маргиналов, — высказался Понасенков.

Он также не согласился с рейтингом ООН, в котором Москва заняла первое место среди мегаполисов по качеству жизни и развитию инфраструктуры. По его мнению, в Нью-Йорке и Лондоне уровень инфраструктуры и архитектуры несравненно выше московского.

Ранее ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по развитию инфраструктуры и качеству жизни. В глобальном списке, для которого, в частности, учитывались параметры экономической продуктивности и экологичности, российская столица находится на третьем месте из 29 мегаполисов мира.